Topman gemeenschapsonderwijs wil dat Vlaanderen kalender van Franstalig onderwijs volgt

Volgens Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! gemeenschapsonderwijs, is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de voordelen van een kortere zomervakantie aantoont om ook in Vlaanderen de kalender aan te passen. De maatregel zou verschillende voordelen bieden. Zo wordt niet alleen het leerverlies tijdens de zomer beperkt, maar krijgen de leerlingen en leerkrachten tijdens de kortere vakanties ook de tijd om op adem te komen.

Terwijl de Vlaamse scholen traditiegetrouw op 1 september hun deuren opnieuw openen, is het onderwijs van de Franse Gemeenschap vandaag/maandag al opnieuw opgestart. Door de hervorming van de schoolagenda duurt de zomervakantie in het zuiden van het land nog zeven weken. Als compensatie worden de herfst- en krokusvakanties verlengd tot twee weken.

GO! zegt voorstander te zijn van die regeling. “Negen weken zomervakantie zoals we het vandaag kennen is lang. We zouden daar liever zeven weken van maken”, verklaart Pelleriaux. “Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het leerverlies optreedt op het einde van een lange periode. Het is niet zo dat het leerverlies lineair verloopt.”

Daarnaast zouden kinderen tijdens een langere herfst- en krokusvakantie de tijd krijgen om volledig te deconnecteren, stelt hij nog.

Duidelijke structuur

Nog een voordeel van de aangepaste kalender is volgens Pelleriaux dat er een duidelijke structuur in de lesweken zit, met telkens blokken van zeven of acht weken. “In het Vlaams onderwijs staat de kalender in de eerste helft van het schooljaar vast, maar verschuiven de andere periodes, afhankelijk van wanneer de eerste vollemaan van de lente valt, want op basis daarvan wordt Pasen vastgelegd”, verklaart hij.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het debat al is gevoerd en dat er ook volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) momenteel geen draagvlak is om het schooljaar anders in te delen. “Iedereen is het erover eens dat er leerverlies optreedt bij een vakantie, maar dat vraag is wanneer dat gebeurt”, verklaart hij. “Ik sluit niets uit voor de toekomst, maar voor we iets veranderen, moet er enige wetenschappelijke evidentie zijn.”