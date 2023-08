VIDEO. “Het begint mijn kl*ten uit te hangen”: bebloede Remco Evenepoel maakt zich opnieuw boos over de veiligheid na val aan de finish

Na een hectisch openingsweekend beleefde Remco Evenepoel weer geen zorgeloze dag in de Vuelta. De titelverdediger beleefde sportief een hoogtepunt - hij won de rit - maar kwam na de finish ten val na een aanrijding met een verzorgster. Een aan het hoofd bebloede Evenepoel moest even bekomen, maar kon nadien snel weer lachen.

In een eerste reactie hekelde Evenepoel alweer de Vuelta-organisatie. “De uitloopstrook was amper 50 meter. Dit is nu al de derde keer. Het hangt mijn kl*ten uit”, foeterde hij.