Remco Evenepoel klopt zich op de borst na machtige sprint: “Dit bewijst dat mijn voorbereiding goed was. Ik ben er klaar voor”

Remco Evenepoel heeft met een lange, machtige sprint de ritzege en de rode trui gepakt in de Vuelta. Hij sprintte de concurrentie, Jonas Vingegaard op kop, zowaar op een seconde. Na de finish kwam hij ten val, zonder erg, al had hij er flink de pest in dat hij alweer weer in een onveilige situatie terecht kwam. “Het hangt mijn kloten uit”, foeterde een -opnieuw- boze Evenepoel.

“Ik denk dat onze tactiek perfect was”, aldus Evenepoel in het flashinterview meteen na zijn zege. “We pakten het geduldig aan. In de afdaling van de Ordino (de voorlaatste klim, red.) zaten we op kop, maar het was ons niet slecht uitgekomen als er vluchters voorop waren gebleven.”

“Toen we Caruso en Kämna te pakken kregen, zei ploegleider Klaas Lodewijck: wees gefocust, nu is het voor de ritzege. Ik voelde me supergoed op de laatste klim en ging ervoor. Het was een lange sprint, maar ik had nog een punch in de benen.”

Evenepoel pakt tegelijk ook de rode trui, dat was niet de bedoeling. “Jammer genoeg”, lachte hij. “Neen, ik ga ervan genieten. Dat ik hier de zege pak op hoogte bewijst dat mijn voorbereiding op deze Vuelta goed was. Ik ben klaar voor de komende drie weken.”

Evenepoel kwam na de finish in de uitloopstrook nog ten val. Er was veel bloed te zien aan zijn hoofd, maar de schade viel uiteindelijk mee. Net toen het internationaal signaal naar Evenepoel overschakelde voor het flashinterview was te horen dat hij zich kwaad maakte. Na de ploegentijdrit klaagde Evenepoel al over de onveilige situatie door de duisternis en ook voor de tweede etappe was hij scherp voor de technische finale in de regen. “De uitloopstrook was amper 50 meter. Dit is nu al de derde keer. Het hangt mijn kloten uit”, foeterde een kwade Evenepoel.

Klaas Lodewijck: “Zo’n sprint bewijst dat je overschot hebt”

“We doen er alles aan om twee dagen alles veilig te houden en dan moet je vallen bovenop een berg waar er niet genoeg plaats is”, zei de ploegleider van Soudal-Quick Step Klaas Lodewijck over het incident. “Het is wederom een spijtig voorval.”

“Remco was goed, de hele ploeg heeft de hele dag goed gereden. We hebben enkel gecontroleerd om de vlucht binnen schot te houden, niet met de bedoeling om de etappe te winnen. Dan heeft hij de slotklim heel verstandig aangepakt en op het juiste moment de juiste beslissing gemaakt. Zo’n sprint kun je alleen doen als je iets over hebt op de slotklim.”

“De ploeg zat waar ze moest zitten. We hadden vanmorgen gezegd dat het niet noodzakelijk was om er helemaal tot het einde bij te blijven als ze zagen dat Remco goed zat en de besten kon volgen. Dat was het geval en dus konden ze op het einde wat rust nemen.”

Evenepoel heeft nu ook de rode trui, dat was uiteraard nog niet de bedoeling. “We gaan eerst genieten van die trui, de koppen bij elkaar steken en dan zien we wat er komt”, zei Lodewijck op de vraag of Soudal-Quick Step de trui zou verdedigen.