Beschonken joyrider slaat over de kop en belandt onder eigen voertuig in Maaseik

Maaseik

Met luide noodkreten heeft een 23-jarige bestuurder een buurman kunnen alarmeren toen hij ’s nachts onder zijn eigen auto klem zat in een veld langs de Rotemerlaan in Maaseik. De jongeman had er met zijn auto ‘donuts’ gedraaid maar dat ging fout: zijn auto sloeg over de kop en hij werd uit het voertuig geslingerd.