Hasselt

Jessa heeft het dossier voor de bouw van een nieuw ziekenhuis ingediend bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zal zich daar dit najaar over uitspreken. “Hoe sneller, hoe liever, want zonder die goedkeuring kunnen we ook geen geld lenen”, zeggen algemeen directeur Yves Breysem en Ingrid Lieten, voorzitter van de Raad van Bestuur.