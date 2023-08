Machtige Remco Evenepoel sprint naar ritwinst en leiderstrui in de Vuelta, maar komt na finish ten val na botsing met vrouw

Na alle heisa over de regen in het openingsweekend sprak Remco Evenepoel in de derde etappe van de Vuelta met de pedalen. Op de klim naar Arinsal zette hij een spurt van een tiental renners naar zijn hand voor Vingegaard en Ayuso. De Belgische kampioen kwam na de finish wel nog ten val na een botsing met een toeschouwer waarbij hij bloedde aan het hoofd. Evenepoel pakt ook meteen de leiderstrui en loopt 5 seconden uit op Vingegaard en 11 seconden op Roglic.

Rood: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Groen: Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) Bollen: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Wit: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Hoe kwam de zege tot stand?

Het duurde eventjes vooraleer de vlucht van de dag ontstond. Uiteindelijk kregen we een kopgroep van elf renners. Initiatiefnemer van de vroege vlucht was de Argentijn Eduardo Sepulveda van Lotto-Dstny. Hij kreeg Pierre Latour mee en Amanuel Ghebreigzabhier. Zij kregen vervolgens het gezelfschap van het duo Caruso-Sütterlin van Bahrain Victorious. Met Lennard Kämna sloot er ook een kandidaat-ritwinnaar aan. Andrea Vendrame, de derde van de zondagrit, Barrenetxea en landgenoot Rune Herregodts sloten ook aan. Mathis Le Berre en José Manuel Diaz voegden zich als laatsten voorin.

In het peloton behielden onder meer Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE Team Emirates de controle. De voorsprong liep nooit hoger op dan vijf minuten. Uiteindelijk stuurde ook Evenepoel een paar mannetjes naar voren om mee te werken in het peloton. Langzaam knabbelden Van Baarle en co aan de voorsprong van de kopgroep. Die zakte in het zicht van de Coll d’Ordino voor het eerst onder de drie minuten.

Voorin dropte Diaz het eerst bommetje, maar daarmee blies hij zichzelf ook op. Al vrij snel bleek dat Caruso, Kämna en Sepulveda de drie sterksten voorin waren. Zij ontdeden zich van de rest. In het peloton nam Team dsm-firmenich de kop. Romain Bardet schermde duidelijk met een plan. Hij schoof op een kleine 3 km van de top mee met Vine en Kelderman, maar Soudal Quick-Step liet dat niet gebeuren. Nog geen kilometer later ging Bardet opnieuw. De ploeg van Evenepoel neutraliseerde ook die poging.

Boven op de Coll d’Ordino hielden de drie leiders nog een minuut van hun voorsprong over. Sepulveda ging er met de tien punten voor de bergprijs aan de haal, maar in de afdaling verloor hij buiten beeld de aansluiting met Kämna en Caruso die nog met zijn tweeën overbleven. Zij begonnen met 1’15 voorsprong aan de slotklim naar Arinsal. Caruso moest een paar keer lossen, maar keerde telkens terug bij zijn Duitse metgezel. Het peloton liet de voorsprong van het kopduo geleidelijk aan weer oplopen.

Op vier kilometer van de streep ging Vine in functie van Ayuso versnellen en vlogen de seconden er opnieuw af. Kämna begreep dat het sneller moest en dropte Caruso dan toch definitief. Ayuso gooide daarna zijn bommetje. Vingegaard en co reageerden. Daarna sloop Kuss weg. Onder meer Evenepoel en Uijtdebroeks volgden. Kämna werd zo opgeslorpt.

Uiteindelijk draaide het uit op een sprint van een tiental renners en die zette Evenepoel naar zijn hand door als eerste en van vrij ver aan te gaan. Hij kon de armen nog in de lucht steken en kwam voor Vingegaard en Ayuso over de meet. Iets te enthousiast zo bleek, want de Belgische kampioen knalde op een vrouw aan de finish en liep een kleine hoofdwonde op. Nadat hij was opgeknapt voor de podiumceremonie en het bloed was weggeveegd, bleef slechts een klein schrammetje zichtbaar.

Wat deden de Belgen?

Rune Herregodts toonde zich al in de derde etappe van zijn eerste groter ronde. De renner van Intermarché-Circus-Wanty sloop mee in de vroege vlucht. De derde van het BK tijdrijden draaide voorin aardig mee.

Vervaeke en Serry verrichten berenwerk in dienst van Evenepoel die het uiteindelijk afmaakte.

Cian Uijtdebroeks finishte erg sterk samen met de klassementsmannen. Hij kwam als achtste over de meet en staat voorlopig zesde in de stand. Niet veel verder werkte ook Steff Cras een erg knappe rit af.

Wat deden de favorieten?

Energie sparen in het peloton. Roglic, Evenepoel, Thomas, Vingegaard en co kwamen niet of amper in beeld. Zij verscholen zich zo lang ze konden in het peloton. Thomas sneuvelde alvast op de slotklim. Hij verloor kostbare tijd. De andere favorieten eindigden dicht bij mekaar in de buurt.

Rituitslag

Algemeen klassement

Verder nog iets dat u moet weten?

*De Nederlandse kampioen Dylan van Baarle solliciteert naar de bijnaam El Tractor. Hij nam à la Tim Declercq kilometers lang het peloton op sleeptouw. Bij Soudal Quick-Step nam Pieter Serry naarmate de finale vorderde wat vaker de fakkel over van de Nederlander.

*Met Damiano Caruso en Lennard Kämna zaten respectievelijk de vierde en de negende van de eindstand in de Giro in de kopgroep. Zij lijken deze Vuelta dus vooral aan te grijpen om voor ritwinst te gaan in plaats van klassementsambities te koesteren.

*De Italiaan Andrea Vendrame pakte de volle buit aan de tussensprint in Andorra la Vella. Hij kaapte daarmee 20 punten weg en nam zo de puntentrui over van Andreas Kron. Rune Herregodts kwam er als tweede voorbij en stak ook nog 17 punten op zak.