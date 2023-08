Meer dan 1.000 kilometer fietsen met slechts enkele uurtjes slaap, je moet er goed zot voor zijn. En toch is ultrafietsen hyperpopulair. Sven Cappuyns, een van de beste ultrarijders in ons land, is pas terug van een gigantisch lange wedstrijd in Frankrijk, maar ging een dag later alweer gewoon aan het werk in zijn schrijnwerkerij in Boortmeerbeek.