Zomerkampen afgesloten met spetterende show van de kinderen

Tongeren

In Hal P vond de slothappening van de zomerwerking plaats. Tijdens de negen weken van de zomervakantie waren er elke weekdag meer dan 100 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar aanwezig. Jeugdschepen An Christiaens verwelkomde de talrijke familieleden van de deelnemende jongeren: “Dit is alweer de laatste week van de speelpleinwerking. De kinderen hebben zich voorbereid op deze show. Hopelijk hebben ze een plezante tijd gehad. Er hebben maar liefst 3.856 kinderen deelgenomen aan de zomerkampen. Dat zijn er 100 per dag en dat dankzij de Jeugddienst, de Speelpleinwerking en 60 monitoren, 10 per week. Zij zorgen voor een plezante invulling van de zomervakantie”. Eerst kwamen drie groepen van het Kinderparadijs aan de beurt. De Smurfen dansten op het liedje ‘Hi Ho’; De Tijgers dansten op ‘Een klein geel visje’ van K3 en de Panters swingden op ‘Hocus Pocus ’van K3. (diro)