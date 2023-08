Diaken zegent kinderen en boekentassen in kapel Sint-Gillis

Tongeren

Zondagnamiddag was er de jaarlijkse zegening van kinderen en boekentassen in de Sint-Gilliskapel van Mulken. Diaken Paul Gielen leidde de viering: “Op 1 september gaan jullie naar school, maar dan vieren we ook de verjaardag van Sint-Gillis. Hij was een kluizenaar. Toen jagers in de bossen een hert wilden schieten, kreeg hij een pijl in zijn arm en werd hij bijgestaan door het hert. Vandaag wijst hij ons de weg en mogen wij het hertje zijn”, vertelde de diaken. Hij zegende de kinderen en hun boekentas. Ze kregen ook een zakje met gewijd Sint-Gillisbrood en een reflecterende sleutelhanger om aan hun boekentas te hangen. (diro)