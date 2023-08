Child Focus stelt zich burgerlijke partij in dossier rond Sven Pichal

“We doen dit in de eerste plaats om alle niet-geïdentificeerde slachtoffers te vertegenwoordigen, of slachtoffers die zich niet kunnen laten vertegenwoordigen”, zegt Child Focus-CEO Heidi De Pauw. “Verder willen we bepaalde fenomenen van seksuele uitbuiting beter leren kennen om ze nog beter te bestrijden. Ten slotte willen we in dergelijke dossiers ook het publiek sensibiliseren rond bepaalde problematieken.”

Pichal werd vorige donderdag door de politie opgepakt. Hij werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem naar de gevangenis van Turnhout te sturen. Afgelopen weekend liet Pichal via zijn advocaten weten met onmiddellijke ingang op te stappen bij de VRT, waar hij op Radio 2 het programma De inspecteur maakte.