VIDEO. Weergoden blijven de Vuelta teisteren: hevige windstoten rukken doeken en paraplu’s los aan de aankomst in Arinsal

Een uurtje voor de renners er zouden aankomen, waren er hevige windstoten waar te nemen aan de aankomst van de derde Vuela-rit in Arinsal. In een video van Eurosport was te zien hoe paraplu’s en reclamedoeken wegwaaiden in het Andorrese skioord. Volgens onze verslaggever ter plekke werd alles meteen netjes opgeruimd, maar de wind bleef er strak staan.