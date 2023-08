Miljoenen woonadressen van Nederlanders eenvoudig te zien door datalek in Kadaster

Door een lek bij het Kadaster, de Nederlandse overheidsdienst die gegevens bijhoudt over onder andere vastgoed, waren de namen en woonadressen van zo ongeveer alle Nederlanders met een eigen woning tijdelijk openbaar. Iedereen kon toegang krijgen tot de afgeschermde systemen van de dienst. Dat bevestigen het Kadaster en de Autoriteit Persoonsgegevens na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is niet bekend of er misbruik is gemaakt van het gat in de beveiliging.