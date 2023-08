Ontdek hier wie mag deelnemen aan de Masters van het HBVL-Jeugdsterrencircuit

Freya Schijns is één van de deelnemers aan de Masters in Alken. — © Raymond Lemmens

Nu alle toernooien gespeeld zijn, weten we wie mag deelnamen aan de Masters van het HBVL-Jeugdsterrencircuit in Tenniscentrum Alken op 9 en 10 september. Ontdek hier de deelnemers.

De eerste vier van elke reeks, zowel voor tennis als padel, zijn geselecteerd. Opgelet: bij de U9/2 en U9/3 maken we voor de masters wel een onderscheid tussen jongens en meisjes.

De eindrangschikking kan je hier bekijken. Alle finalisten ontvangen deze week een mailtje van Het Belang van Limburg met de nodige info. Iedereen moest zijn deelname bevestigen, ook als je niet kan, want dan gaan wij op zoek naar een vervanger.

De poules worden zaterdag 9 september gespeeld. De nummer één van de ranking speelt tegen de vierde en de tweede tegen de derde. Zondag spelen de winnaars en de verliezers tegen elkaar.

Vergeet ook niet om de codes van elk toernooi in te vullen om in aanmerking te komen voor een extra prijs. Je kan ook tickets en een meet&greet winnen voor de Davis Cup ontmoeting in Hasselt.

Overzicht deelnemers:

J U09 2: Leenders Polders Sebastian, Vandepoel Vik, Bortels Maxim, Ramsdonck Kris

J U09 3: Slim Philip, Heylen Louis, Elsen Vinz, Vanuytrecht Matteo

J U11 2: Royakkers Tjorben, Thys Finn, Moens Elias, De Gruyter Luiz

J U11 3: Heyligen Tuur, De Troyer Jaak, Gijbels Miel, Schuermans Finn

J U13 2: Vanhellemont Arthur, Bynens Maxim, Boone Niel, Tanghe Jules

J U13 3: Van De Weyer Thijs, Hannaert Sil, Ooms Cian, Cauwel Louis

J U15 2: Brys Beau, Mentens Manuel, Vanderheyden Daan, Cornelissen Lewis

J U15 3: Bullen Senne, Van Deur Youri, Vandyck Mathias, Maes Yaro

M U09 2: Creemers Alexia, Vincent Bo, Di Lernia Ambra, Damen Fiene

M U09 3: Mentens Charlotte, Delli Santi Lore, Wintmolders Hurtado Nora, Coemans Emma

M U11 2: Tavernier Victoria, Francis Margaux, Vandyck Marie-Belle, Peeters Lio

M U11 3: Vrijsen Lenke, Geboers Charlotte, Mateos Duarte Charlize, Hontis Imme

M U13 2: Marien Marie, Dreesen Pauline, Ronken June, Vandeweyer Elise

M U13 3: Schijns Feya, Dreesen Dieuwke, Dumon Marie, Boonen Mirre

M U15 2: Roox Lore, Timmers Noor, Ceyssens Jinthe, Broekx Maaike

M U15 3: Waelburgs Diethe, Knuts Kyara, Janssen Anna, Foerier Emma

PADEL U13 1: Poot Emile, Sneyers Jarne, Broux Brent, Rowaert Lars

PADEL U15 1: Benijts Olivier, Lodewijvkx Jack, Duts Liam, Vandebril Gijs.