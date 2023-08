Belgische delegatie naar Spanje voor 'The best model of Europe'

Een groep van in totaal 38 modellen samen met fotografen, stylisten en visagisten vertrok zondagnamiddag omstreeks 17 uur aan het cultureel centrum De Kimpel te Bilzen met de bus richting Lloret de Mar. Zij werden geselecteerd door het modellenbureau Models Inc international en zullen ons land vertegenwoordigen op de finale van de verkiezing Best model of Europe, die deze week plaatsvindt in Lloret de Mar. Joseline Panis, CEO van het bureau, was fier dat ze al voor het tweede jaar op rij met zo een talrijke delegatie kon deelnemen aan het dit internationale event. “Vorig jaar vielen we al in sommige categorieën in de prijzen en ook dit jaar hopen we in één van de categorieën een lintje/kroontje mee te brengen naar ons land.”