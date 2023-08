Pelt

Op 29 augustus 1958 gaven Jos en Jeanne Van Daal-Timmermans elkaar het jawoord in het stadhuis van Lommel. Jeanne is afkomstig van Lutlommel, Jos is geboren en getogen in het Boseind waar hij jarenlang actief was in het verenigingsleven en als oprichter van KWB Sport. Het briljanten bruidspaar vierde afgelopen weekend hun 65-jarig huwelijk samen met hun drie kinderen en acht kleinkinderen.(gn)