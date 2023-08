Snelheidscontroles in Hasselt en Diepenbeek

Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles. Zaterdag werd er gecontroleerd in Hasselt op de Kempische steenweg, op de Luikersteenweg en op de Kuringersteenweg.

In totaal hielden 3.212 van de 3.358 gecontroleerde voertuigen zich aan de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. 146 bestuurders reden te snel. Eén van deze bestuurders haalde een snelheid van 105 kilometer per uur.

Zondag werden de bestuurders in Diepenbeek gecontroleerd in de Nieuwstraat, op de Steenweg en op de Grendelbaan. 1.413 van de 1.552 gecontroleerde bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. 139 bestuurders reden te snel. Twee van deze bestuurders haalden snelheden van 117 en 119 kilometer per uur.