Vakbonden willen dat minister Vandenbroucke huishoudhulp erkent als risicovol beroep: “Last van veel klachten”

ACV en ABVV dienstencheques, die de huishoudhulpen in ons land vertegenwoordigen, willen dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hun beroep als “risicovol” erkent. Ze verwachten ook dat ziekten die duidelijk een gevolg zijn van het uitvoeren van dit werk, worden erkend als beroepsziekten. Morgen/dinsdag om 10 uur wordt een delegatie ontvangen door de minister, zo kondigen de bonden maandag aan.

“In de praktijk zien we dat huishoudhulpen last hebben van klachten die duidelijk samenhangen met de aard van hun werk: longproblemen, huidaandoeningen, spier- en gewrichtsaandoeningen,... Deze ziekten moeten worden erkend als beroepsziekten”, klinkt het in een persbericht.

De ontmoeting met minister volgt op een inspectie die vorig jaar werd uitgevoerd bij 175 ondernemingen in de sector van de dienstencheques. Daarbij werden in negen op de tien gevallen inbreuken vastgesteld op de regelgeving rond welzijn van het personeel.

“De regels bestaan en ze moeten worden nageleefd”, beklemtonen de vakbonden. Ze vragen dat het personeel kan werken met het juiste materiaal en veilige schoonmaakproducten, waarbij steeds een voorafgaand bezoek aan de werkplek zou moeten gebeuren, inclusief risico-analyse. “Maar de werkgevers weigeren de maatregelen die in het rapport staan, uit te voeren”, klinkt het maandag. Omdat de sector gesubsidieerd wordt, vinden ze dat de minister moet ingrijpen.