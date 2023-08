Sven Pichal zit in de gevangenis in een onderzoek naar beelden van kindermisbruikt. — © rr

VRT-presentator en radiomaker Sven Pichal (44) zit sinds eind vorige week opgesloten in de gevangenis wegens een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Woensdag moet de raadkamer over zijn verdere aanhouding beslissen. Vijf vragen over zijn dossier.