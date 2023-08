“Vooral zelf rustig blijven” en “niet direct vragen hoe het op school was”: tips van psychologen voor het nieuwe schooljaar

Gezinstherapeut Tim Verleyzen tipt: “Als ouders is het belangrijk om even terug te kijken op de afgelopen jaren. Wat liep goed, wat liep fout?” — © Shutterstock

Na twee maanden is het bijna zo ver. Vrijdag komt er officieel een einde aan de zomervakantie en gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Zo’n nieuw begin kan heel wat emoties oproepen. Voor het ene kind is het een verademing, terwijl het andere er al wekenlang tegenop ziet. En als ouder is het jouw taak om ervoor te zorgen dat die start zo vlot mogelijk verloopt, maar hoe doe je dat precies? Vijf experts delen hun tips.