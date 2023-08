Verfrissing in het horrorgenre: de eindscène van ‘Talk to Me’ is nu al een klassieker

Mia (Sophie Wilde) probeert de gebalsemde hand uit in de frisse Australische horrorfilm ‘Talk to Me’. — © O’Brother

De jonge Australiërs Danny en Michael Philippou zorgden voor een verfrissing in het horrorgenre. Zelfs Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson was onder de indruk van hun debuut Talk to Me, die nu te zien is in de bioscoop.

Na een vreemde intro met plotse geweldsuitbarstingen begeeft de 17-jarige Mia (Sophie Wilde) zich naar een jongerenbijeenkomst. De tieners hebben een bijzondere attractie: een gebalsemde hand waar ze geesten mee kunnen oproepen. Mia, die een tijdje geleden haar moeder verloor, wil het wel eens proberen. Niet alleen werkt de hand, maar de geesten nemen ook kortstondig bezit van de participanten en dus ook van Mia. In de meeste horrorfilms zouden de jongeren waarschijnlijk na één keer genoeg hebben van de angstaanjagende ervaring. Maar in Talk to Me werkt de hand als een drug. De jongeren kunnen er niet genoeg van krijgen. Je kan al voorspellen dat er iets flink fout zal lopen. Logica moet je hier niet zoeken, maar de broers Philippou bouwen hun eng verhaal efficiënt op. Ze waren bovendien zo slim om vooral voor sfeer te gaan in plaat van voor opschrikeffecten – ook al krijgt de toeschouwer zeker compromisloze huiver geserveerd. De climax zal wat onduidelijk overkomen, maar de eindscène is nu al een klassieker. Je kan begrijpen waarom Peter Jackson zich euforisch uitlaat.