Nu in de bioscoop: Denzel Washington meer dan ooit wraakengel in ‘The Equalizer 3’

Wraak- en vigilantefilms zijn er altijd geweest. Denk maar aan westerns zoals The Bravados en Nevada Smith. Het waren echter Death Wish (1974) en de sequels van Michael Winner met Charles Bronson die het vigilantegenre eigentijds maakten en er een wreedaardige saus over gooiden. In 2014 nestelde Denzel Washington zich in de filmrol van Robert McCall, de eenzame wreker die in de gelijknamige televisieserie vertolkt werd door Edward Woodward. Met Antoine Fuqua in de regiestoel werden de daden van de vigilante nog bloederiger en sadistischer dan in de Bronson-films. De Equalizer-sequel bleef dezelfde richting uitgaan en het derde luik laat de blood and gore nog eens in detail en in close-up zien. Maar er is een verschil met de Death Wish-films. Antoine Fuqua heeft meer talent in huis dan Michael Winner en in tegenstelling tot Charlie-‘waar is mijn cheque’-Bronson ziet Denzel Washington een verheven doel in het spelen van zijn wreker. Dat komt meer dan ooit tot uiting in The Equalizer 3.

Door God gezonden wraakengel

Fuqua trekt de reeks open door de setting te verplaatsen van de VS naar Italië, meer bepaald Sicilië, Amalfi en Napels. McCall slacht in de intro een legertje gangsters af. Hij raakt gewond en belandt in een dorpje aan de Amalfikust, waar hij verzorgd wordt door een dokter. Al snel merkt McCall dat het plaatsje lijdt onder de terreur van de Calabrese maffia en hij voelt zich dan ook geroepen om in te grijpen. De Italiaanse setting bleek handig voor Fuqua en Washington. Niet alleen hadden ze een pittoreske locatie om voor de lens te brengen, maar zo konden ze McCall ook verbinden aan katholieke iconen. Hij lijkt nu echt een door God gezonden wraakengel, verwant aan Clint Eastwoods Pale Rider. Alleen zijn vleugels ontbreken nog. Terwijl hij filosofeert over pijn en dood kijkt McCall creperende schurken diep in de ogen alsof hij hun leven opslorpt. Bronson zou er zich nooit moe aan hebben gemaakt, maar Washington meent het allemaal. Als zoon van een protestantse dominee kreeg hij het religieus vuur mee. Hij dacht er zelfs aan om predikant te worden, een roeping die hem nooit helemaal verlaten heeft. Maar Washingtons visie op goed en kwaad is uiteraard simplistisch, extreem, Bijbels en heel Amerikaans. Zijn zeer intens acteren in combinatie met de gestileerde regie van Fuqua geeft The Equalizer 3 een fascinerende kwaliteit mee.