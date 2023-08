Bijna tienduizend Telenet-klanten hebben klachten over de dienstverlening. De problemen houden nu al acht maanden aan. Het Mechelse telecommunicatiebedrijf verliest klanten aan de concurrentie en heeft in de eerste helft van dit jaar ook een nettoverlies gemaakt. Intussen is het nog steeds niet duidelijk hoelang de problemen zullen duren.