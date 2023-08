Motor uit 1928 is de blikvanger op oldtimerbeurs in Pelt

Pelt

Rusty Wheels trok met zijn oldtimerbeurs zondag zo’n duizend bezoekers naar de Kentings op Boseind in Pelt, waar het kerkplein werd ingenomen door 60 standhouders. De publiekstrekker was een FN 70-motor uit 1928. Die stond gepakt en gezakt te pronken tussen nog veel ander moois. De oldtimerbeurs is een organisatie van de plaatselijke KWB waar Rolf Gorremans en zoon Stef met hun ervaring en kennis voor een perfect verloop zorgen. Rolf Gorremans: “Wij zijn begonnen in 2019. Er is duidelijk een publiek voor dit soort activiteiten Wij focussen op brommers, motors en onderdelen. Speciaal zetten wij dit vierde jaar in op Belgische motoren van vóór 1980 in de kijker.” (path)