Wat een chaos was het weer, die F1-race in Zandvoort. Maar één man hield het hoofd koel en pakte onverstoord zijn negende overwinning op rij. Marc Cornelissen was erbij en vertelt in onze traditionele F1-video waarom dat record van Max Verstappen zo speciaal is. Hij becijfert ook wanneer hij zijn derde wereldtitel op zak kan steken.