Ongeduldige bestuurder ramt voorligger wanneer hij riskant manoeuvre uitvoert om auto’s in te halen

Een automobilist had begin augustus weinig geduld toen hij over een snelweg reed in de Amerikaanse staat Mississippi. Een man - wiens dascham alles filmde - reed op de linkerrijstrook om een voorligger in te halen, maar daar wilde de ongeduldige bestuurder zich snel nog tussen schieten. Maar toen hij tussen de twee voertuigen zigzagde, verloor hij de controle over het stuur en ramde hij de auto op de rechterrijstrook de gracht in. “Het resultaat was enkele gewonden en twee auto’s die total loss zijn”, klinkt het. “Iedereen heeft het gelukkig overleefd.”