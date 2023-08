Streetbikers ontvangen 350 motards op hun hun treffen voor de Klimroos

Pelt

De Peltse Streetbikers zagen voor hun 18de motortreffen ten voordele van dienstencentrum De Klimroos 350 deelnemers aan de inschrijftafel passeren. De Streetbikers konden daarvoor andermaal rekenen op een legertje (foto) vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Nieuw daarbij was dat er een aparte rit was voor oldtimers. Chantal Scrayen (Streetbikers): “ MC de Streetbikers uit Pelt is een vriendengroep met een passie voor motorrijden. Wij hebben geen vast lokaal maar resideren op Holheide waar wij voor ons motortreffen altijd gratis een beroep mogen doen op de weide van Rijks. De rit van zondag was 150 km bepijld en stond op gps. Vier live bands - The Broken, Barrel Smoke, Wallaroos en Silverblade - zorgden voor muziek. De opbrengst gaat naar de Klimroos, een afdeling van de vzw Stijn (St-Oda), waar mensen met een niet aangeboren hersenletsel verblijven.” (path)