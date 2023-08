Frank Deboosere waarschuwt Belgische toeristen in Alpengebied voor noodweer: “Wie kan, stelt terugreis best uit naar woensdag”

“Het is daar serieus de moeite”, opent Frank Deboosere. “Tornado’s, zware onweders, hagel, … Zowat alle erge weerelementen worden er momenteel losgelaten. In twee dagen tijd is er op sommige plaatsen in de Alpen zo’n 350 liter water gevallen per vierkante meter. Dat is evenveel als dat er bij ons in een half jaar tijd valt.” Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in de regio rond het noorden van Italië en het zuiden van Zwitserland en Duitsland code rood geldt.

Het bergachtige decor zorgt bovendien voor extra gevaarlijke omstandigheden, zegt Deboosere. “Water baant zich altijd een weg naar het laagste punt, maar bij ons gebeurt dat toch iets meer verspreid. In de Alpen kan het grote reliëfverschil een extra snelle stroom veroorzaken.” Gevaarlijke toestanden dus, en het noodweer is nog niet gedaan. “Ook morgen is het nog volop prijs. Pas vanaf woensdag zou het moeten verbeteren.”

© Frank Bahnmuller

Aan Belgische toeristen die momenteel op reis zijn in de Alpen, raadt Deboosere dan ook aan alles goed te blijven opvolgen. “Op de website meteoalarm.org kan je de laatste waarschuwingen zien. Daarnaast kan het ook handig zijn om te horen wat de locals zeggen. Zij kunnen de weerssituatie in hun buurt ongetwijfeld het beste inschatten. Sowieso blijf je best zoveel mogelijk binnen. En als je de kans hebt om je vertrek naar huis tot woensdag uit te stellen, is dat een goed idee.”

In de sterren geschreven

Deboosere vreest dat er zich de komende weken nog gelijkaardige weerssituaties zullen voordoen in de Alpen en bij uitbreiding de regio rond de Middellandse Zee. “Dit stond eigenlijk in de sterren geschreven. Na de hitte van de afgelopen weken krijgt Zuid-Europa nu de rekening gepresenteerd. Het water van de Middellandse Zee is ontzettend warm – tussen de 25 en de 28 graden – en dat is een potentiële bom van energie die ook de komende weken nog wel een paar keer kan ontploffen.”

De voormalige weerman van de openbare omroep ziet een rechtstreeks verband met de opwarming van de aarde. “Hogere temperaturen zorgen altijd voor extreme weersverschijnselen. Dit gaan we in de toekomst nog vaker zien gebeuren.”