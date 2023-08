Dorpsrestaurant heropent na zomerse vakantie

Oudsbergen

Tijdens de zomer gaat de stekker er even uit, maar inmiddels palmt het dorpsrestaurant het Opglabbeekse Troempeelke elke dinsdag van de maand weer in. “Hier geniet je van een gezonde goedkope en warme maaltijd. Met veel liefde klaar gemaakt en geserveerd”, vertelt Anita van het charmante kookteam. 45 gasten kregen een lekkere menu opgeschept. Maar het initiatief kan nog hulp gebruiken. “Vrijwilligers krijgen een nieuwe kleurige outfit en zorgen voor het onthaal, de tafels te dekken of ruimen af ,” motiveert Anita. In het Troempeelke vertrekt elke donderdagmorgen ook de dorpswandeling. “Ook kan je hier kienen, creatieve activiteiten volgen of gewoon de krant lezen,” besluit Anita. RDr