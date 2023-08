‘Australian carnage’ van Nick Cave & Warren Ellis: een intieme liveshow met louterend effect

Nick Cave en Warren Ellis brengen een nieuw live-album uit. Verwacht je aan een zielsverheffende luisterervaring met ‘Australian Carnage - Live at the Sydney Opera House’.

Louterend. Dat waren de jongste tournees van Nick Cave zowel voor hemzelf als voor zijn toegewijde fans. Het verlies van zijn zoon hangt als een schaduw over Australian Carnage, de neerslag van het slotconcert in Sydney. Geflankeerd door vaste Bad Seeds-drummer Larry Mullins, Radiohead-bassist Colin Greenwood, en drie achtergrondzangeressen brengen Cave en violist Warren Ellis anderhalf dozijn songs. Die zijn bijna uitsluitend afkomstig uit de jongste albums Carnage en Ghosteen, aangevuld met het twintig jaar oude Breathless en de T.Rex-cover Cosmic Dancer. De intensiteit van beladen ballads als Waiting for You en I Need You countert Cave met luchtige bindteksten. Zijn soms wrange humor blaast lucht en licht in een intieme show die ook zonder beeld openbloeit tot een even beklemmende als zielsverheffende luisterervaring.

‘Australian Carnage - Nick Cave and Warren Ellis Live at The Sydney Opera House’, nu te beluisteren.