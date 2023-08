Dalmatiërs verwelkomen meer dan 1.000 wandelaars in Lummen

Lummen

Wandelclub De Lummense Dalmatiërs verwelkomde zondag meer dan 1.000 sportievelingen in ontmoetingscentrum Oosterhof. Voorzitter Ronnie Vanspauwen: “Er werden vijf wandelroutes uitgestippeld van 8,5 tot 33,4 km en eentje van 1,7 km voor gebruikers van een rollator en een rolstoelwandeling van 5,4 km. Meer dan 50 van onze leden hielpen alles in goede banen leiden”, aldus een gelukkige voorzitter. Walter Vanoppen (79) uit Rummen was een van de wandelaars met een rollator. “Ik was 30 jaar voorzitter van Wandelclub Horizon Donk en ik ben nog steeds lid. In Lummen is het overal mooi om te wandelen en is geen enkel paadje waar ik niet ben geweest”, lacht Walter Vanoppen. (klu)