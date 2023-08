Van een schildpaddenrace tot straattheater: Bal Final sluit de zomer af

Lommel

Zondag werd de grote vakantie in Lommel afgesloten met Bal Final. Dit gratis stadsfestival voor het hele gezin bood een mix van kinderanimatie en -workshops, zand, glas, straattheater en veel meer. Ook was er de mini-supermarkt waar jonge creatieve duizendpoten hun zelfgemaakte spulletjes verkochten. Het Glazen Huis toverde het atelier om tot een glasbeach waar de kinderen hun hand- of voetafdruk in glas konden maken.

Kinderen konden meedoen met de reuzeschildpaddenrace, grote zeepbellen blazen, een zandtekening maken, op de draaimolen zitten, met de auto door de carwash en nog veel meer. Scout Plees (11) deed mee met de schildpaddenrace samen met een vriendje Cis Mannaerts (6). “Het was wel zwaar trappen om de schildpad vooruit te krijgen waar Scout op zat. Ik moest tegen mijn papa die de schildpad van mijn zus als snelste probeerde aan de eindmeet te krijgen.” Op de mini-supermarkt stond Keanu Rasmussen (6) met zijn strijkparelwerkjes van Super Mario bros figuren. “Ik ben een grote fan van Super Mario Bros en ik strijkparel graag. Ik heb deze vakantie heel veel figuren gemaakt. Die verkoop ik om meer Lego Mario te kunnen kopen.” (nma)

