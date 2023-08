Brits luchtverkeer verstoord door technisch probleem

Het vliegverkeer boven het Verenigd Koninkrijk is maandag verstoord door technische problemen bij de Britse luchtvaartautoriteit. Het vliegverkeer wordt om veiligheidsredenen beperkt, bevestigt de National Air Traffic Services (NATS). Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dan ook voor vertragingen en mogelijk afgelaste vluchten.

“Ingenieurs zijn aan de slag om het technisch probleem te achterhalen en te herstellen. We verontschuldigen ons voor alle ongemakken”, aldus de NATS maandagmiddag.

Hoe lang de storing kan duren en over de precieze impact werden geen details verstrekt. Volgens Britse media is maandag alvast één van de drukste dagen van het jaar inzake vliegverkeer, omdat het een verlengd weekend is aan het einde van de zomervakantie.