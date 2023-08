VOORBESCHOUWING VUELTA 2024. Rit 4 (Andorra La Vella - Taragona): Deze kans mogen de sprinters zich niet laten ontnemen

Etappe vier en weer eens wat nieuw: na een ploegentijdrit, een uitgeregende punchersrit en een heuse bergrit is het deze keer aan de spurters. Als het vandaag niet uitdraait op een massaspurt, dan gaat er in deze Vuelta nooit gesprint worden, vrezen we.

Kort Start: 13u20 Finish: omstreeks 17u30 Afstand: 184,6 kilometer

Het parcours

Startplaats Andorra La Vella ligt op een hoogte van achthonderd meter, aankomstplaats Tarragona ligt bijna op zeeniveau. U begrijpt meteen dat de wegen vooral in dalende lijn zullen verlopen, met onderweg twee beklimmingen waar een gemiddelde prof geen problemen zal ondervinden. De laatste dertig kilometer zijn dan weer in dalende lijn zodat wie in de problemen zou gekomen zijn nog alle kans krijgt om in het peloton terug te keren. De laatste kilometers is dan weer licht oplopend.

Onze sterren

Zondag in Barcelona liet hij zich nog verrassen door Andreas Kron van Lotto-Dstny die net uit de greep kon blijven van het uitgedunde peloton. Maar het bewees wel hoe goed Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck momenteel is. De Australiër vindt bovendien in Tarragona een finish op maat. Een gebrek aan topspurters zal er ook voor zorgen dat de voorbereidingen iets minder chaotisch zullen verlopen voor de teams die er wel zin in hebben. De grootste tegenstand zien wij komen van Bryan Cocquard, Juan Sebastian Molano en waarom niet Milan Menten die zeker en vast in aanmerking moet komen voor een dichte ereplaats.

Onze sterren *** Kaden Groves ** Bryan Cocquard, Juan Sebastian Molano * Milan Menten, Edward Theuns, Alberto Dainese

Sleutelpunten

Als u met sleutelpunten bedoelt ‘lastige hellingen’ of ‘gruwelijke cols’, dan moeten we u ontgoochelen. Twee beklimmingen, dat wel, maar zonder impact. Dus ligt de sleutel van deze etappe in de laatste kilometers. Vijf rotondes in de laatste twee kilometer is precies weer van het goede te veel. De laatste kilometer is best tricky met eerst nog een paar honderd meter licht dalend, gevolgd een oplopende finishstrook.

Wat moet u nog weten?

Tarragona wordt regelmatig aangedaan in de Vuelta. Bij de laatste aankomst, in 2017, won Matteo Trentin in de massaspurt namens Quick-Step Floors, Edward Theuns finishte knap vierde. In 2013 gingen de bloemen naar Philippe Gilbert. Voor de Waal was het de eerste en ook enige zege in de trui van wereldkampioen.

Volgens de meeste weersites moeten de renners deze keer niet voor zondvloedachtige toestanden vrezen. Zowat iedereen voorspelt een zonnige dag met maximumtemperaturen van om en bij de dertig graden. Wat overeenkomt met zeer aangenaam fietsweer.

Tarragona is ook de geboortestad van ex-renner Xavier Florencio. Hij won nooit een etappe in de Vuelta maar zegevierde in 2006 wel in de Clasica San Sebastian.