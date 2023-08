Pas Geopend: Lien ontwerpt zelf kleren voor haar winkel Four Roses

Hasselt

‘Feminine, spicy with an urban’ touch oftewel ‘vrouwelijk, pittig en met een stoer kantje’. Dat is de slagzin van Four Roses, het Belgische dameskledingmerk dat na Aalst, Gent en Brussel sinds kort ook in modestad Hasselt zijn vestiging heeft. Zaakvoerder Lien ontwerpt de kleren zelf en dat geeft een absolute meerwaarde. “De productie van mijn ontwerpen gebeurt op ethisch verantwoorde wijze”, zegt ze. “Je vindt hier geen kleren die buiten Europa gemaakt zijn, en voor het grootste deel is de productie Belgisch. Wat de collectie betreft, gaan we voor een inclusief verhaal: modebewuste dames vinden hier kledij van maat 34 tot 48 in een mooie pasvorm en tegen prijzen die je in het middensegment kan situeren. Het duurste item hier is een mantel van 289 euro, dus alles is zeer betaalbaar.” (raru)

Four Roses vind je in de Kapelstraat 45 te Hasselt. De winkel is elke dag behalve zondag open van 10 tot 18 uur. Ook op koopzondagen kan je er terecht.