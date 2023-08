Belgian Cat Julie Vanloo krijgt cadeau van sponsor, maar gunt nieuwe ploeggenote topdag: “Haar glimlach was geweldig”

Het is nog een maand alvorens Julie Vanloo en Kyara Linskens de Franse basketbalcompetitie openen, maar de voorbereiding is intussen in volle gang. En Vanloo toonde alvast haar gouden hart.

De Belgian Cat – die in juni schitterde richting de Europese titel – kreeg van sponsor Decathlon een hele namiddag om te shoppen. Maar Vanloo nam een nieuwe ploeggenote mee.

“Een geweldig persoon want ze lacht altijd”, legt de West-Vlaamse uit op TikTok over de 19-jarige Angolese Sara Caetano, die deze zomer goed was voor gemiddeld 18 punten en 6 rebounds op Afrobasket. “Je kan zien dat ze veel talent heeft. Ik kreeg dus onlangs een bericht van mijn agentschap Haybe dat ik mocht gaan shoppen bij Decathlon. Ik dacht: leuk, maar ik heb eigenlijk niet zo veel nodig van materiaal. Ik dacht vrijwel meteen aan Sara.”

Na een gesprekje met de betrokken partijen mocht Vanloo haar nieuwe ploeggenote meenemen. “Toen ze een nieuw paar schoenen aantrok… Haar glimlach was gewoon geweldig (‘Ze had nu alleen een paar oude schoenen, een model van vijf jaar geleden of zo’). Uiteindelijk hebben we allebei dingen meegenomen, maar ik ben vooral blij dat Sara alles heeft gevonden wat ze nodig heeft. Haar dag was echt gemaakt en die van mij ook, want ik deel graag uit. Ik hoop dat Sara haar droom kan blijven navolgen en wij haar daarbij kunnen begeleiden.”

LEES OOK. Belgian Cat Julie Vanloo onthult emotioneel verhaal achter bijzonder finalemoment: “Ik keek naar haar en ze gaf me die blik...”

LEES OOK. Valéry, Kiki en Toby doen Belgian Cat Julie Vanloo pieken op ‘tram drie’: “Ik ben veranderd, het is oké om anders te zijn”

Montpellier opent op 23 september het seizoen tegen Landerneau, een week later volgt een verplaatsing naar Lille Metropole. Vorig seizoen eindigde BLMA de reguliere competitie als derde en werd het in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld door Villeneuve.

Vanloo – die onlangs voor twee seizoenen bijtekende – is de startende point guard en was goed voor gemiddeld ruim 11 punten en bijna 6 assists. Montpellier wordt gecoacht door Valérie Demory, ex-bondscoach van de Cats.