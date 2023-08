Noah maakt indruk met zijn acrobatische kunstjes op Locht Fieëst

Eksel

In 1985 werd vzw Buurthuis De Locht in Eksel opgericht om activiteiten rond het buurthuis te organiseren. Locht Fieëst is er één van. Op vrijdagavond was er de zettersprijskamp in de tent bij het buurthuis. In dezelfde tent vond er zaterdagavond een topparty plaats met dj Tony De Ruyter. Daarvoor was er nog een barbecue voor de buurtbewoners. Op zondagmiddag was er vanaf s’ morgens 9 uur een rommelmarkt rond het buurthuis. In de namiddag ging ook de kermis open. Maar het spectaculairste was het straattheater door verschillende groepen. Zo kwamen op verschillende tijdstippen de ondeugende gorilla’s Bongo en Djembé langs en ook Mr Suitcase was van de partij. Hij had een oude bakfiets, 15 koffers en was een knettergekke gentleman. Absurditeiten, magie, visuele kolder en krankzinnige vondsten wisselden elkaar in een hoog tempo af. Maar dat was nog niet alles. Sway Pole kwam ook nog langs. Noah is een innemende acrobaat die graag op grote hoogte vertoeft. Hij had een paal van wel 6 meter bij zich, maar deze lantaarnpaal was erg flexibel. Hij bracht een glimlach op ieders lippen. (peb)