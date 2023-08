Huiszoeking aan de gang in VRT-gebouwen in onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal

In de gebouwen van de VRT is er maandagmiddag een huiszoeking aan de gang, naar aanleiding van het onderzoek tegen Radio 2-presentator Sven Pichal. Hij zit in de cel en zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik.

Pichal werd vrijdag opgepakt. Hij zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. De presentator had voor zijn Radio 2-programma De inspecteur een kantoor bij Radio 2 in Brussel. Dat kantoor zal nu doorzocht worden door een team van de politie, samen met de onderzoeksrechter.

“Het klopt dat er op dit moment een huiszoeking wordt uitgevoerd in de gebouwen van de VRT”, aldus het parket van Antwerpen. “Dat gebeurt in het kader van het onderzoek naar de verdenkingen tegen Sven Pichal. Meer kunnen we daar op dit moment niet over kwijt.” Ook bij de openbare omroep wordt de huiszoeking bevestigd, maar meer commentaar geeft men ook daar niet.