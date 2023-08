Bloemenweide geopend in Stevoort

Hasselt

De bewoners van de Kozen- en de Nitsemstraat in Stevoort hebben samen met schepen van de Hasselaren Dymfna Meynen op vrijdag 25 september hun bloemenweide officieel geopend. Mede-initiatiefnemer Richard Jans: “We hebben samen met nog vier vrijwilligers Greet, Johan, Lydai en Benny een perceel van de stad Hasselt bewerkt: aan de ene zijde hebben we een bloemenweide aangelegd en aan de andere kant een ontmoetingsplaats. Op deze ontmoetingsplaats slaat ook een bijenhotel en hebben we een paar rustbanken voor de wandelaars of de bezoekers van onze bloemenweide gezet. Hiervoor hebben we een buurtbudget van de stad gekregen.”

Schepen Meynen vindt het een mooi initiatief: “Het is met dit doel dat we deze buurtbudgetten in het leven geroepen hebben. Het zijn warme initiatieven die als doel hebben de buurt samen te brengen. Vandaag is dat door een bloemenweide, een bijenhotel en een aantal zitbanken. Als je ziet door hoeveel buren dit hier vandaag gedragen wordt… We hopen dat er nog meer comités inschrijven met dergelijke leuke initiatieven.” (rapo)