Partijbestuur Open Vld zet licht op groen voor voorzittersverkiezingen eind september

Tom Ongena werd vlak voor het reces aangeduid als waarnemend Open Vld-voorzitter na het plotse vertrek van zijn voorganger Egbert Lachaert. De leden zouden zich daar later over kunnen uitspreken tijdens een congres, klonk het bij zijn aanduiding, maar hier en daar klonk wrevel binnen de partij omdat er geen interne voorzittersverkiezingen georganiseerd zouden worden.

Ongena liet afgelopen weekend in een interview met De Tijd weten dat hij toch open voorzittersverkiezingen wil. Die zouden op het ledencongres van eind september moeten plaatsvinden. De partijtop moest zich daar maandag over uitspreken.

Dat is intussen gebeurd. Het partijbestuur heeft het licht op groen gezet, bevestigt partijwoordvoerder Bavo De Mol. Het partijcongres moet zelf ook nog groen licht geven, omdat de liberalen afwijken van de normale procedure. Daarna kunnen de voorzittersverkiezingen plaatsvinden. Kandidaten zullen zich binnenkort kunnen melden via mail. Hoe lang ze daar de tijd voor krijgen is nog niet helemaal duidelijk.

Dat er nu toch open voorzittersverkiezingen komen heeft onder meer te maken met de timing van de nationale verkiezingen. Volgens de partijstatuten duurt een voorzittersverkiezing normaal gezien immers drie maanden, wat zou betekenen dat ze pas in december zou plaatsvinden. De nieuwe voorzitter doet bovendien normaal gesproken slechts het resterende mandaat van Lachaert uit, wat zou betekenen dat er in mei alweer nieuwe voorzittersverkiezingen georganiseerd zouden moeten worden, op een maand voor de parlementsverkiezingen.