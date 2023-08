Zaterdag (14 uur) openen de dames van Patro A de voetbalcompetitie in tweede provinciale tegen… Patro B. “Doodzonde dat we met onze A-ploeg niet mogen starten in tweede nationale”, zegt hoofdcoach Ster Habibzadeh, die zeven jaar geleden Iran verliet. Een verhaal over haar profcarrière en thuisland, (nooit meer) trouwen en het cijfer veertien.