Gezinnen laden batterijen tijdens Kamping Kidsop in Ambertuin

Hasselt

De Ambertuin in Kiewit stond afgelopen weekend overvol: 320 kampeerders hadden de weg naar de kinderboerderij gevonden voor Kamping Kids en hun tent opgeslagen op de tijdelijke camping. De gezinnen konden er genieten van een hele rist leuke en avontuurlijke activiteiten, gaande van een kruipdoolhof en een blotevoetenpad tot een evenwichts- en een boomklimparcours. De zaterdagavond werd afgesloten met een kampvuur, een vleermuizenwandeling en een filmvoorstelling in openlucht. Voor de vroege vogels stond er zondag een dauwtrip en een ontbijtbuffet op het programma. Een van de enthousiaste deelnemers was Conchita Cutillas, die haar kinderen Alejandro (8) en Ella (5) heeft meegebracht. “Ook al ben ik geen kampeerder, ik vind dit echt superleuk. Mijn vermoeidheid van de werkweek was onmiddellijk verdwenen toen de tent rechtstond. We blijven hier tot zondagavond, tot de laatste activiteit afgelopen is.” (raru)