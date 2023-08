Vlaams minister van Mobiliteit Peeters blijft bij belofte van leerlingenvervoer binnen 90 minuten

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijft ernaar streven dat ritten van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs maximaal 90 minuten duren. Dat zegt haar woordvoerder. Uit een bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt nochtans dat directies iets anders te horen krijgen.

De katholieke onderwijskoepel hield een enquête onder schooldirecties. Bijna de helft van de scholen die reageerden, gaf aan zorgen te hebben over het leerlingenvervoer op 1 september. Directies zijn met name bezorgd over de reistijden, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Meerder directies gaven aan dat de afspraak van maximaal 90 minuten rittijd dreigt te worden overschreden. Een contactpersoon van De Lijn zou zelfs hebben verklaard dat de regel van 90 minuten niet meer van toepassing is. De persdienst van De Lijn reageert nog niet op vragen, maar verwijst door naar een persconferentie die woensdag plaatsvindt.

Volgens het kabinet van minister Peeters blijft de regel wel overeind. “We gaan 100 procent voor ritten onder de 90 minuten”, zegt een woordvoerder. “De Lijn is volop aan het werk om problemen op te lossen.”

Dat er niet langer minibusjes en taxi’s worden ingezet, klopt volgens het kabinet-Peeters niet. Dat hoorde de krant De Standaard tijdens een belronde bij scholen. Wel kan het gebeuren dat kinderen die vorig jaar nog met een taxi werden gebracht, nu met een bus moeten reizen omdat het efficiënter is.