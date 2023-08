Genk organiseert extra begeleiding voor alleenstaande moeders in armoede

Alleenstaande moeders die mee in het programma stappen, worden begeleid op het vlak van zelfzorg, sociaal contact, zelfvertrouwen, zingeving en maatschappelijke vorming. — © Chris Nelis

Omdat de groep éénoudergezinnen die begeleid wordt door Het Sociaal Huis almaar groter wordt, is er in Genk nu het programma Miriam opgestart.

Dat moet leiden tot een maatschappelijke versterking van alleenstaande moeders in armoede. “We krijgen hiervoor steun van Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle (cd&v)”, zegt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada (cd&v). “Dat betekent concreet dat we de komende twee schooljaren 12 tot maximum 15 moeders per jaar kunnen begeleiden. Er wordt gekozen voor alleenstaande moeders met problemen op meerdere levensdomeinen en minstens 1 kind jonger dan 6, die ook bereid zijn mee te werken aan langdurige begeleiding. Naast werk en onderwijs wordt er ook ingezet op zelfzorg, sociaal contact, zelfvertrouwen, zingeving en maatschappelijke vorming.” (cn)