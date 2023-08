De politie betrapte afgelopen vrijdag een bestuurder die 140 km/uur reed in een zone waar de maximale snelheid 70 is. De chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren. De snelheidsduivel werd betrapt op een moment dat de politie een BOB-actie in Maasmechelen hield. Van de 123 gecontroleerde chauffeurs bliezen er twee ‘alarm’. Een bestuurder testte ook positief op het gebruik van cannabis.