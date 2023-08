Vijf bestuurders onder invloed betrapt bij controles in Bilzen en Riemst

Bilzen/Riemst

De politie betrapte voorbije weekend in totaal vijf bestuurders die onder invloed waren van alcohol of drugs. In Kanne liep een man (46) uit Bassenge tegen de lamp. Hij was onder invloed van amfetamines en verloor twee maanden geleden al eens zijn rijbewijs voor gelijkaardige feiten. In Riemst was het prijs op de Mopertingenweg. De Bilzenaar (45) testte positief op het gebruik van cocaïne en heroïne. Nog in Riemst reed een dronken chauffeur (25) uit Tongeren tegen een hoogspanningscabine op de Rukkelingenweg. De twintiger had 2,5 promille alcohol in het bloed. Voorts was er een fietser (42) uit Bilzen op de Rode Kruislaan in Bilzen die door het rood reed en positief testte op marihuana. Als laatste moest een vrouw (21) uit Bilzen het rijbewijs voor 6 uren afgeven na een controle op de Maastrichterstraat. Ze bleek namelijk 0,5 promille alcohol in het bloed te hebben.