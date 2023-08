Hamont-Achel neemt afscheid van pastoor Innocent Ouedraogo

Hamont-Achel

Afgelopen weekend namen de vier parochies in Hamont-Achel afscheid van pastoor Innocent Ouedraogo. Na nauwelijks twee jaar Hamont-Achel zal hij worden overgeplaatst naar Borgloon. Zijn plaats in Hamont-Achel wordt ingenomen door Roel Alders uit Bree die al stage deed in de gemeente. In Achel-Statie werd het afscheid gekoppeld aan de viering van het zestigjarig bestaan van de kerk Heilige Kruisvinding. “Zestig jaar geleden werd onze kerk na een hele voorgeschiedenis ingewijd, in augustus 1963. De parochie bestaat al sinds 1949”, vertelt Danny Martens, voorzitter van de kerkfabriek. “Voorlopig blijft ze in gebruik, maar we beseffen dat het kerkbezoek terugloopt en dat er zal nagedacht moeten worden over de toekomst. Er is al een gedeeltelijke herbestemming, zo zit de heemkundige in de kelder en er zijn regelmatig concerten. Het zou mooi zijn dat het gebouw ter beschikking kan blijven van de gemeenschap.” Tijdens de dubbele viering werden ook mooie woorden van dank gericht aan Innocent. (gvb)