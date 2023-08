Hailey Bieber lanceert ‘strawberry’ make-up look, en toont hoe je die zelf creëert

De strawberry make-up trend is precies wat je ervan verwacht. Kort gezegd transformeer je je gezicht dankzij rode wangetjes, glimmende lippen en (valse) sproetjes tot een aardbei. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je je hele gelaat knalrood kleurt; het geheim zit ’m dan ook in een beetje subtiliteit.

Hailey Bieber zou Hailey Bieber niet zijn mocht ze de trend zelf niet voordoen op Tiktok en dus weten we precies hoe de celeb de nu al iconische én populaire look creëert. Ze begint met een hydraterend product voor een glansje (in haar geval de Glazing Milk en Peptide Glazing Fluid), waarna ze haar gezicht contourt en concealer aanbrengt onder haar ogen. Vervolgens pakt ze er een roze cream blush bij in combinatie met een perzikkleurige highlighter. Bieber zet daarna valse sproetjes met een speciaal potlood (dat je trouwens ook kan vervangen door een wenkbrauwpotlood), ze werkt haar wenkbrauwen en wimpers bij en ten slotte zorgt ze ervoor dat haar lippen en frisse, glanzende tint krijgen. Een heleboel stappen, maar dan heb je ook wat.