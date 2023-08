Heisa rond Spaanse bondsvoorzitter krijgt dramatische wending: mama van Luis Rubiales sluit zich op en gaat in hongerstaking

De Spaanse voetbalbond (RFEF) komt maandag opnieuw samen naar aanleiding van de situatie rond de inmiddels geschorste voorzitter Luis Rubiales. Die heeft intussen nog wat zaken te geselen: zijn moeder heeft zichzelf opgesloten in een kerk en is in hongerstaking.

Angeles Bejar heeft drastische maatregelen genomen om de “inhumane en bloedige jacht” tegen haar zoon te doen stoppen, zo weet het Spaanse persbureau EFE. De Spaanse heeft zich verschanst in een kerk in Motril, de geboorteplaats van de familie. Ze eist dat speelster Jenni Hermoso “de waarheid” vertelt over de kus die Rubiales gaf na de gewonnen WK-finale en “vast te houden aan de versie die ze had aan het begin.”. Tot dan weigert ze nog te eten.

Volgens Bejar “is er geen sprake van seksueel misbruik omdat er aan beide kanten toestemming voor de kus was, zoals blijkt uit de beelden.” Ze begrijpt niet “waarom ze zo wreed zijn tegen haar zoon.” Volgens Béjar is haar zoon “niet in staat om iemand pijn te doen.” Tot er actie ondernomen wordt, blijft ze “voor onbepaalde tijd, dag en nacht” in de Divina Pastora kerk.

De bondsvoorzitter bood voor het incident zijn excuses aan maar weigerde af te treden. Donderdag startte de FIFA een tuchtprocedure en twee dagen later werd hij voor 90 dagen geschorst door het disciplinaire comité. Rubiales mag door de voorlopige schorsing tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau.

Een nicht van Rubiales kwam op televisie uitleggen wat de familie wil: dat Hermoso verklaart “waarom haar verklaring keer op keer wijzigde”:

Angeles Bejar (rechts).

Juridische stappen

De Spaanse voetbalbond (RFEF) dreigde er eerder mee juridische stappen te ondernemen tegen Jenni Hermoso en speelstersvakbond Futpro vanwege de verklaring van de speelster van de kersverse wereldkampioen dat de kus op de lippen van Rubiales niet met instemming gebeurde.

In een mededeling stelt de RFEF zaterdag dat Rubiales niet loog toen hij vrijdag tijdens een spoedvergadering zei dat de kus met instemming gebeurde en dat Hermoso hem had opgetild tijdens de huldiging van de Spaanse voetbalsters. Het statement bevatte vier foto’s van het incident die moeten aantonen dat Rubiales door Hermoso werd opgetild.

Het incident en de weigering van Rubiales om op te stappen zorgde voor een storm van verontwaardiging. In een persbericht verklaarden de 23 speelsters die Spanje afgelopen zondag de wereldtitel bezorgden dat ze niet meer voor hun land willen uitkomen onder het huidige RFEF-bestuur. De Spaanse vicepremier Teresa Ribera vertelde aan het nieuwsagentschap Europa Press dat de regering er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat Rubiales opstapt of afgezet wordt.

De Spaanse voetbalbond zou volgens Onda Cero overigens overwegen om uit de UEFA te stappen als Rubiales effectief moet aftreden. In dat geval mag geen enkele Spaanse voetbalclub nog deelnemen aan de Europese competities.