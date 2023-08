Sportdienst rondt vakantieprogramma af met Fun@’t Vlietje

Ham

In totaal 70 kleuters en 40 kinderen uit de lagere school werden beurtelings door een 10-tal monitoren een halve dag begeleid tijdens het sport- en spelkampje Fun@t Vlietje. “Met sport en spel en uiteraard veel plezier trokken we naar het sportcentrum ’t Vlietje waar het domein en de verschillende installaties, zoals het avonturenparcours en de mini-pitch, vele mogelijkheden boden. Dit jaar konden we gelukkig rekenen op de steun van 2 jobstudenten die bij de sportdienst aan de slag zijn, want het initiatief kende een maximale bezetting”, weet Marissa Claes van de sportdienst. (sb)