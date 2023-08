Hoeve Ter Hees vertelt bezoekers over belang van korte keten

Halen

In het kader van ‘Toeren langs de boeren’ konden belangstellenden op bezoek op het landbouwbedrijf van Peter Vranken en Els Vancauwenbergh in Zelem (Halen). Die zwaaiden de deuren van hun veeteelthoeve graag open voor het publiek. Zij kweken runderen voor de vleesproductie. Met hun hoeveslagerij zorgen ze ook zelf voor de verwerking van het vlees. “In 2005 zijn we begonnen met de verkoop rechtstreeks aan de klant”, leggen Peter Vranken en Els Vancauwenbergh uit. “De coronaperiode veroorzaakte een forse toename. Nadien was er wel een terugval, maar toch verkopen we nu nog altijd meer dan voor de coronaperiode. Het bewustzijn voor het lokale kopen is flink toegenomen. Deze tocht leert iedereen van waar de producten komen. (lw)